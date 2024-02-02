شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 105 فلسطينيين فى قصف غزة خلال 24 ساعة.. وغارات مكثفة على خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن الغارات الإسرائيلية المتواصلة، أدت إلى استشهاد 105 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فى مناطق مختلفة بقطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أن قوات الاحتلال، تواصل مداهمة واقتحام مستشفى الأمل، ومحاصرة مستشفى ناصر، في خان يونس، وتواصل قواته قصفهما مستهدفة الكوادر الطبية والمصابين والمرضى وآلاف النازحين.

وأشارت إلى وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء عمليات القصف في محيط المستشفى.

وأكدت الوزارة، أن قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات والقصف المدفعي على وسط وغرب خان يونس، وبلدتي بني سهيلة، وعبسان، ومناطق معن، والبطن السمين، والنمساوي، وجورة العقاد.

وقال شهود عيان، إن مدفعية الاحتلال قصفت حي أبراج طيبة في خان يونس، وجددت قصف وسط وغرب المدينة، لافتين إلى وقوع اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، وسماع أصوات انفجارات وتبادل إطلاق النار في المدينة، ومناطق تل الهوى والزيتون في غزة.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الخميس، جراء العدوان الإسرائيلى المستمر على مواقع متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية وفى قطاع الدفاع المدنى، باستشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي النصر شرق رفح. واستشهدت امرأة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مدرسة الأمل التي تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب القطاع، كما أصيب 13 شخصًا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا بالقرب من مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب خان يونس. ودفن مواطنون فلسطينيون جثامين خمسة شهداء في ساحة مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في خان يونس، ليرتفع عدد جثامين الشهداء التي تم دفنها في ساحة المستشفى إلى 15، في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال على المستشفى، واجتياحه البري لمحافظة خان يونس. وقالت مصادر طبية إن أكثر من 30 ألف نازح في المدارس القريبة لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، يفتقرون للماء والطعام وحليب الأطفال والأدوية المطلوبة لآلاف الحالات المرضية والمزمنة. وفي سياق متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها وبتنسيق من خلال الأمم المتحدة، انتشلت جثامين 6 شهداء من منطقة شمال مخيم البريج، عند الحاجز العسكري الإسرائيلي الذي يفصل بين محافظتي غزة والوسطى، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

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