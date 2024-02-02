مجموعة الشحن الفرنسية تعلق مرور سفنها عبر مضيق باب المندب

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الصحيفة: "علقت مجموعة الشحن مرور سفنها عبر مضيق باب المندب للدخول والخروج من البحر الأحمر، وأضاف المصدر أن هذا القرار جاء بعد هجمات على عدة سفن هذا الأسبوع بالقرب من البحر الأحمر، بما في ذلك قافلة من السفن التي تديرها هيئة السوق المالية".

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن المجموعة الفرنسية أعلنت نيتها عدم المخاطرة أبدا بإرسال سفنها عبر المضيق بعد التهديدات التي شهدتها.

ووسعت "أنصار الله"، في الآونة الأخيرة، هجماتها في البحرين الأحمر والعربي التي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.

وفي 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأت أمريكا وبريطانيا، هجوماً واسعاً على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.