الجيش السوري يحيد 7 مسلحين ألبان شمال اللاذقية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المراسل أن 7 مسلحين من الجنسية الألبانية قتلوا، خلال هجوم فاشل شنه مسلحو "جماعة الألبان" على نقاط الجيش السوري في خطوط التماس بريف المحافظة الشمالي الشرقي.

وأضاف المراسل أن المجموعة المهاجمة حاولت استغلال سوء الأحوال الجوية، والتسلل باتجاه أحد مواقع الجيش السوري على محور "تلة الملك" شمال اللاذقية، إلا أن الكمائن المتقدمة للجيش تمكنت من كشف المجموعة لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وأكد المراسل أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 7 مسلحين من الجنسية الألبانية على الأقل، وإصابة آخرين دون تغير بخارطة السيطرة.

ونفذت مدفعية الجيش السوري رمايات مكثفة باتجاه مواقع خلفية للمسلحين على محوري سهل الغاب وجسر الشغور في ريف إدلب الجنوبي الغربي.

وتشكل "جماعة الألبان" المكونة من مسلحين قدموا من دول البلقان (ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا وجنوب صربيا)، رأس حربة "الجهاد الأوروبي" في سوريا، وهي تتشارك قاعدتها الجغرافية مع تنظيمات إرهابية قوامها مقاتلون مرتزقة من الصين والشيشان وأوزبكستان أذربيجان ودول البلقان وغيرها، وتسيطر على المنطقة الممتدة من محيط مرتفعات "كباني" الاستراتيجية في ريف اللاذقية الشمالي، وحتى ريف إدلب الجنوبي الغربي.

وقال كوليت في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل سبع هجمات على مواقع لقوات الجيش السوري من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) و"الحزب الإسلامي التركستاني" في منطقة خفض التصعيد في إدلب. هجوم واحد في محافظة حلب، وأربعة هجمات في محافظة إدلب، وهجومان في محافظة اللاذقية".