قيادية في حركة فتح: حظر دخول منظمة التحرير إلى أمريكا يتماشى مع سياسة واشنطن الداعمة للاحتلال

دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذه الخطوة تدل على استمرار السياسية الأمريكية التي تتبنى دعم دولة الاحتلال في مقابل التضييق على منظمة التحرير، الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

8 ديسمبر 2023, 09:57 GMT

وأكدت حرب أن هذا الدعم ظهر واضحا سواء باستمرار إغلاق مكتب التمثيل الفلسطيني أو الفيتو الحاضر باستمرار في مجلس الأمن وصولا إلى القرار الأخير بحظر أعضاء المنظمة من دخول أراضيها.

وقالت إن القرار جاء بعد التظاهرات الحاشدة المؤثرة التي تشهدها الأراضي الأمريكية، والمتضامنة مع القضية الفلسطينية والتي تطالب السياسية الخارجية بالكف عن دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وصادق مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ،عبر منصة "إكس"، القرار بـ"الخطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد".

أمس, 10:24 GMT

واعتبر الشيخ هذا القرار بأنه "يمس بحقوق الشعب الفلسطيني ويتجاوز الموقف الأممي، الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني"، مطالبا الإدارة الأمريكية بالرد والتوضيح.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن مقتل أكثر من 26 ألف قتيلا ونحو 65 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.