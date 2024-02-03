وسائل إعلام: 6 قتلى جراء قصف جوى استهدف 8 مواقع شرقى سوريا

القاهرة - سامية سيد - وسائل إعلام: 6 قتلى جراء قصف جوي استهدف 8 مواقع شرقي سوريا، وسماع دوي انفجارات قرب معبر القائم بين العراق وسوريا، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن هناك قصف جوي أمريكي يستهدف عدة مواقع في مدينة الميادين بمحافظة ريف دير الزور شرقي سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن 3 عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا، مضيفا: "سنحاسب كل المسئولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها".