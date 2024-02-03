انتشال جثمانين مدنيين راحا ضحية القصف الأمريكي على محافظة الأنبار العراقية

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في سياق متصل، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، إن الضربات الجوية الأميركية ستكون نتائجها وخيمة على العراق والمنطقة.
وأضاف رسول "تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة".
ووصف رسول هذه الضربات بأنها "خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية، وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه".
أمس, 23:04 GMT
وأوضح كيربي في تصريحات: "شاركت طائرات عديدة، بما في ذلك قاذفات بي-1 أرسلت من الولايات المتحدة، في هذه العملية، وأطلقت أكثر من 125 ذخيرة موجهة بدقة على مدار حوالي 30 دقيقة".
وأضاف كيربي: "اختيار هذه الأهداف تم بعناية تجنبا لوقوع إصابات بين المدنيين، واستنادا إلى أدلة واضحة لا يمكن دحضها على أنها مرتبطة بهجمات على أفراد أمريكيين في المنطقة".
وصرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق اليوم السبت، إنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ردا على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.