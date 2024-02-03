الخليج اليوم .. هذه أول جامعة سعودية تعتمد اللغة الصينية في موقعها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

سجلت جامعة جدة، كأول جامعة معتمد اللغة الصينية في موقعها الإلكتروني، بالإضافة للغة العربية والإنجليزية لإقامة جسور تواصل ثقافي بين المجتمعات العالمية، كما تعتبر جامعة جدة أول جامعة تحصل على الختم الإلكتروني من هيئة الحكومة الرقمية.

حيث دشن رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان الموقع الإلكتروني الجديد، لتكون انطلاقة التحول الرقمي الذي يحقق رؤية جامعة جدة للوصول لبيئة جامعية افتراضية ذكية آمنة ملتزمة بجميع ضوابط هيئة الأمن السيبراني.

كما يدعم الموقع الإلكتروني الخريطة التفاعلية لجميع فروع ومقرات الجامعة، والاطلاع على المباني والقاعات الدراسية بداخل كل فرع وعرض معلومات التواصل لكل مبنى دراسي، بالإضافة لمعلومات الكليات من الخطط الدراسية والأبحاث العلمية البالغ عددها (50) صفحات موحدة لجميع الجهات تعرض أبرز الإنجازات وتستعرض الأعمال البحثية والخبرات العلمية للكفاءات الوطنية التي تنتمي لجامعة جدة.

وأكد رئيس الجامعة أن من إحدى ركائز الأساس للشمول الرقمي عدم استثناء أي فرد لهذه المنظومة وذلك بتقديم الدعم لذوي الإعاقة تشمل الأوامر الصوتية والخصائص الخاصة مثل الألوان وتكبير الخطوط والرموز.

كما أشار الحميدان إلى أن الجامعة تتبع أكثر معايير الأمان المتعارف عليها عالمياً لضمان حماية بيانات المنسوبين بالربط المباشر مع نظام "نفـاذ" الحكومي في الدخول للخدمات الإلكترونية، وتقديم خدمة المحادثة السريعة "شات بوت" على مدار اليوم للرد على استفسارات الزوار، ونسعى جاهدين لتطوير المزيد من الخدمات للوصول إلى تحقيق أهداف خطة الجامعة الاستراتيجية (التوجه الرابع تقنية المعلومات والاتصالات).