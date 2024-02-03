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وزارة الدفاع السورية تصدر بيانا بشأن الهجمات الأمريكية التي استهدفت شرقي البلاد

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دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان الدفاع السورية: "شنت قوات الاحتلال الأمريكي، فجر اليوم، عدوانًا جويًا سافرًا على عدد من المواقع والمدن شرقي سوريا وبالقرب من الحدود السورية العراقية، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين والعسكريين وبعض الجرحى، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة".

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن الضربات الأمريكية "ليس لها أي مبرر وهي محاولة لإضعاف قدرات الجيش السوري وحلفائه في مكافحة الإرهاب".

أمس, 21:46 GMT

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي".

وأضاف أوستن في بيان: "هذه بداية ردنا، كما أن الرئيس وجّه باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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