قادة أمنيون كبار في إسرائيل يقررون الاستقالة بسبب "طوفان الأقصى"

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، ورئيس شعبة الاستخبارات في الجيش (أمان) أهارون هاليفا، هم الذين قرروا الاستقالة إثر فشلهم في التعامل مع العملية التي شنتها الفصائل الفلسطينية المسلحة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولذا قرروا ترك مناصبهم، لكن عندما تسمح الأوضاع بذلك.

1 فبراير, 15:10 GMT

وأضافت القناة أن الثلاثة يعتزمون مواصلة مهامهم ما دامت الحرب في الجنوب والشمال مستمرة، وما زالوا مترددين حول الوقت المناسب للاستقالة، لكنهم يفضلون هدوء الأوضاع أولاً.

وكان الثلاثة قد اعترفوا سابقا بالمسؤولية عن الإخفاق في التحذير من هجوم "طوفان الأقصى"، الذي بدأته حركة "حماس" على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، وإصابة نحو 5431، وأسر 239 على الأقل.

1 فبراير, 17:19 GMT

وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحرب على غزة تستهدف القضاء على "حماس"، فإن التقديرات الإسرائيلية والأمريكية تشير إلى أن تحقيق ذلك غير ممكن.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة حتى الآن 27 ألفا و131 قتيلا بالإضافة إلى 66 ألفا و287 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، علاوة على ما أحدثته من دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، بحسب الأمم المتحدة.