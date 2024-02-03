شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى ينفي تنسيق أمريكا لضربات جوية: "مزاعم وأكاذيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى محمد شياع السودانى رئيس الوزراء العراقي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق لضربات جوية مع الحكومة العراقية مؤكدا أنها "مزاعم وأكاذيب"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مقتل 16 فراد بينهم مدنيون وإصابة 25 آخرين جراء العدوان الأمريكي على العراق، مشيرا إلى أن الضربة الأمريكية ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية.

وتابع: "التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة يهدد الأمن والاستقرار في العراق".