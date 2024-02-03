"الحشد الشعبي": مقتل 16 شخصا جراء ضربات أمريكية غربي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "شفق نيوز"، نقلاً عن قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، أن 16 شخصًا قُتلوا، وأصيب 25 آخرين، في القصف الأمريكي لمحافظة الأنبار غربي العراق.

وجاء في البيان الرسمي لـ"ألحشد الشعبي العراقي"، أن "الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت أكثر من 85 موقعًا تابعًا لـ"الحرس الثوري الإيراني" والقوات التابعة له في العراق وسوريا كجزء من الضربات الانتقامية ضد قاعدتها العسكرية في الأردن".

وصرّح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، اليوم السبت، أن الضربات الأمريكية تشكل انتهاكًا لسيادة العراق.

وفي بيان رسمي صدر على قناته الرسمية في موقع "إكس"، جاء فيه: "تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة".

وأضاف البيان: "هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية، وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي".

وأضاف أوستن في بيان: "هذه بداية ردنا، كما أن الرئيس وجّه باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها".