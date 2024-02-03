الخليج اليوم .. بعد الإمارات .. منتجات ضواحي موسكو ستظهر على أرفف المتاجر في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الاستثمار والصناعة والعلوم الروسية أنها بدأت استقبال الطلبات من الشركات الصناعية في منطقة ضواحي موسكو الراغبة بعرض منتجاتها في متاجر المملكة العربية السعودية.

وقالت إيكاترينا زينوفييفا، نائبة رئيس حكومة ضواحي موسكو ـــ وزيرة الاستثمار والصناعة والعلوم فيها: في عام 2023، نجحنا في إدراج منتجات شركات صناعية من منطقة ضواحي موسكو لتداولها في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة. بفضل ذلك، دخلت منتجات خمس شركات روسية في سلاسل متاجر كبرى لمبيعات التجزئة هي (Union ــ Coop ــ Grandiose ــ AllDay).

وأضافت: في نهاية العام، أعلنا عن توسيع نطاق هذه التجربة بالدخول إلى سوق تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية والصين. والآن ندعو شركات منطقة موسكو المهتمة بالحصول على دعم حكومي، تشجيعي بالتقدم للعمل في سوق تجارة التجزئة بالمملكة.

وذكر مكتب الخدمة الصحفية التابع للوزارة: إن دراسة طلبات الشركات المصنعة تتم بالتعاون مع صندوق ضواحي موسكو لدعم النشاط الاقتصادي الأجنبي. حيث يمكن التقدم بطلب المشاركة عبر منصة الاستثمار الخاصة بالمنطقة.

وأضافت الوزارة: عند التقدم للحصول على الدعم من الصندوق يجب أولا أن يؤخذ في الاعتبار أن أكثر فئات السلع رواجا في السوق السعودي هي الحلويات والمنتجات الغذائية الصحية والمنتجات الخالية من السكر بالإضافة إلى البسكويت وألواح البروتينات. بالإضافة لذلك، تعتبر مطلوبة بكثرة أغذية الأطفال والمايونيز والوجبات الخفيفة والعسل والمنتجات السريعة التحضير.

المصدر: تاس