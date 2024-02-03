مراسل "الخليج 365": رشقة صاروخية تدك القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" في محافظة دير الزور شرقي سوريا، إن رشقة صاروخية استهدفت بشكل مباشر القاعدة التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" في ريف المحافظة الشمالي.

وأضاف المراسل أن الهجوم الذي ضرب القاعدة، مساء اليوم، أصاب عمق القاعدة مما جعل القوات الأمريكية تستنفر طيرانها المروحي والحربي الذي حلق بكثافة في أجواء البلدات والقرى المحيطة بالقاعدة.

وأوضح المراسل أن أصوات المضادات الجوية المكلفة بحماية القاعدة سُمعت في أرجاء المنطقة، إلا أنها فشلت في التصدي للصواريخ المهاجمة.

والاستهداف الجديد للقاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" هو الثاني من نوعه بعد العدوان الذي شنه الجيش الأمريكي على محافظة دير الزور فجر اليوم.

وفي بيان أصدرته "المقاومة الإسلامية" في العراق، جاء فيه: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة "خراب الجير" المحتلة بالعمق السوري بواسطة طائرات مسيرة، ونؤكد استمرارنا في دك معاقل الأعداء".

أعلنت وسائل إعلام عراقية، نقلاً عن قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، اليوم السبت، مقتل 16 شخصًا إثر ضربات أمريكية غربي العراق.

وذكرت وكالة "شفق نيوز"، نقلاً عن قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، أن 16 شخصًا قُتلوا، وأصيب 25 آخرين، في القصف الأمريكي لمحافظة الأنبار غربي العراق.