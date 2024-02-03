شكرا لقرائتكم خبر عن النواب الأمريكى يصوت الأسبوع المقبل على تقديم مساعدات جديدة لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وكالة رويترز للأنباء إن مجلس النواب الأمريكي سيصوت الأسبوع المقبل على تشريع لتقديم مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار لإسرائيل.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم السبت، أن وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن سيقوم غدا الأحد بزيارة للشرق الأوسط؛ في زيارة هي الخامسة له منذ هجوم 7 أكتوبر والحرب في غزة .

وأوضحت الصحيفة الأمريكية وفقا لما أوردته عبر موقعها الإلكتروني أن زيارة بلينكن إلى "المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية؛ تأتي وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة حيث يواجه مئات الآف من الأشخاص مجاعة محتملة .

ووفقا للأمم المتحدة، أوقفت أكثر من اثنتي عشرة دولة مانحة من بينها الولايات المتحدة تمويلها "للأونروا" وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، بعد أن اتهمت إسرائيل 12 عضوا في المنظمة بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر .

وذكرت الخارجية الأمريكية أمس الجمعة ، ان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيواصل جهوده للتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين لدى حماس وتنفيذ وقف للقتال للسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومتزايد إلى المدنيين في غزة .

وكتب بلينكن عبر مواقع التواصل الاجتماعي "سأعود إلى الشرق الأوسط لمواصلة العمل مع شركائنا حول كيفية تحقيق سلام دائم في المنطقة، مع أمن دائم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

ووصف بلينكن المعلومات الإسرائيلية حول اتهامات الأونروا بأنها "ذات مصداقية عالية"؛ رغم أن مسؤولي البيت الأبيض أشاروا إلى أن هذه الادعاءات تتعلق فقط بجزء صغير من أكثر من 13 ألف شخص توظفهم الأونروا في غزة.

وفي الوقت نفسه، حثت وكالة الأمم المتحدة الدول على استئناف التمويل نظرا لاعتماد أكثر من مليوني من سكان غزة عليهم من أجل "بقائهم على قيد الحياة"، وأنها أنهت على الفور عقود الموظفين المحددين في الادعاءات.