الجيش الإسرائيلي يؤكد رصد عدة عمليات إطلاق نار من لبنان والرد على مصادر النيران

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان على "تلغرام": "خلال الساعات القليلة الماضية، تم تسجيل عدة عمليات إطلاق من لبنان باتجاه مناطق هار دوف، وحتى مناحيم ويرون في شمال إسرائيل، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وقام الجيش الإسرائيلي بضرب مصادر النار".

وأضاف الجيش في بيانه: "مقاتلو الجيش الإسرائيلي ضربوا مجمعا عسكريا لـ"حزب الله" اللبناني في قرية طيبة في جنوب لبنان. وبالإضافة إلى ذلك، خلال النهار، قصفت دبابات ومدفعية الجيش الإسرائيلي مناطق أخرى في جنوب لبنان".

وتفاقم الوضع في جنوب لبنان بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني قصف مواقع بعضهما بعضا يوميا في المناطق الواقعة على طول الحدود.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، عن أزولاي، في مقابلة أن 80 ألف مستوطن نزحوا من منازلهم وتضرر 130 منزلا في مستوطنة "المطلة" الواقعة شمالي إسرائيل نتيجة القذائف على طول الحدود مع لبنان.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 27 ألف قتيل وأكثر من 66 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.