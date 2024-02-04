عضو "كابينيت الحرب" الإسرائيلي: دولة فلسطينية تعني "جائزة" لحماس

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن جدعون ساعر الوزير الإسرائيلي السابق، قوله إن إسرائيل لا تقترب من هزيمة حركة حماس، وأن إقامة دولة فلسطينية تعني تقديم هدية للحركة الفلسطينية.
في وقت نقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم عن ساعر، رفضه لإقامة دولة فلسطينية، مضيفا أنه من الضروري لنتيجة الحرب الدائرة على قطاع غزة حرية العمل العسكري كما يجري في مدن وبلدات الضفة الغربية في الوقت الراهن.
ويتزامن ذلك مع دعوة رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس الجمعة، إلى سيطرة مصر على قطاع غزة وتقاسم إسرائيل والأردن المسؤولية في مناطق الضفة الغربية.
وقال ليبرمان الذي شغل منصب وزير الدفاع السابق في إسرائيل، إنه "ليس لدينا أي خيار آخر. كل المقترحات الأخرى التي رأيتها ليست واقعية. إنها مهمة مستحيلة".
أمس, 06:58 GMT
وأمس الجمعة، زعمت صحيفة إسرائيلية، أن إسرائيل أجرت محادثات مع دولة خليجية لتمويل بناء سياج تحت الأرض على محور فيلادلفيا، الواقع بين مصر وقطاع غزة.
وادعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن رئيسي جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" رونين بار، والمخابرات العسكرية "أمان" أهارون حاليفا، في إسرائيل، قد بحثا في القاهرة مقترحًا لمنع التهريب من وإلى مصر مع قطاع غزة عبر محور فيلادلفيا.
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، إلى أن مصر تعارض نشر قوات إسرائيلية على محور فيلادلفيا، ما يعني أن إسرائيل تحاول البحث عن بدائل عسكرية أو تقنية أخرى بطول الجدار الفاصل بين قطاع غزة ومصر.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.