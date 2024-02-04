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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في غزة

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واس- غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، المواد الغذائية الأساسية في خربة العدس شرق رفح جنوب قطاع غزة.
وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

بعطائكم نستمر في تخفيف المُعاناة ونواصل تقديم العون والمُساعدة للأشقاء الفلسطينين في قطاع#غزة #الحملة__لإغاثة_فلسطين pic.twitter.com/DHQ8eANCGv— مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief)

مساعدة الأشقاء

تأتي هذه المساعدات في إطار الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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