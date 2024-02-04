شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

بعطائكم نستمر في تخفيف المُعاناة ونواصل تقديم العون والمُساعدة للأشقاء الفلسطينين في قطاع#غزة #الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين pic.twitter.com/DHQ8eANCGv— مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) بعطائكم نستمر في تخفيف المُعاناة ونواصل تقديم العون والمُساعدة للأشقاء الفلسطينين في قطاع #غزة #الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين pic.twitter.com/DHQ8eANCGv — مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) January 9, 2024

مساعدة الأشقاء

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، المواد الغذائية الأساسية في خربة العدس شرق رفح جنوب قطاع غزة.وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.تأتي هذه المساعدات في إطار الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.