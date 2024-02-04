اخبار الخليج

الخليج اليوم .. السعودية.. تأجيل نزال على لقب بطل العلم للملاكمة للوزن الثقيل لسبب طارئ

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني - تفاصيل تقرير رسمي يحذّر الجيش البريطاني من التورط في حروب كبرى الأحد ، ٠٤ فبراير ٢٠٢٤

18 مليون يمني بحاجة إلى دعم عاجل.. الأمم المتحدة تناشد العالم تقديم 4 مليارات دولار الأحد ، ٠٤ فبراير ٢٠٢٤

تحويل 20% ؜من راتب محمد صلاح لدعم اقتصاد مصر.. وزيرة توضح الأحد ، ٠٤ فبراير ٢٠٢٤

بينها مراكز قيادة ومخازن أسلحة للحوثي.. تفاصيل الضربات الأميركية البريطانية باليمن الأحد ، ٠٤ فبراير ٢٠٢٤

.. تأجيل نزال على لقب بطل العلم للملاكمة للوزن الثقيل لسبب طارئ الأحد ، ٠٤ فبراير ٢٠٢٤

السعودية تقدم 100 مليون ريال لدعم لصندوق تمويل المبادرات بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الأحد ، ٠٤ فبراير ٢٠٢٤

العلماء يصنعون بالصدفة أصغر وأشد عقدة في العالم! الأحد ، ٠٤ فبراير ٢٠٢٤

بيان عاجل من الحوثيين بشأن الضربات الأمريكية على اليمن الأحد ، ٠٤ فبراير ٢٠٢٤

إيران تفجر المفاجأة الكبرى في كأس آسيا.. (فيديو) الأحد ، ٠٤ فبراير ٢٠٢٤

بعد الإمارات .. منتجات ضواحي موسكو ستظهر على أرفف المتاجر في السعودية السبت ، ٠٣ فبراير ٢٠٢٤

"ظاهرة جديدة" في غزة.. كلاب ضخمة تربك الجيش الإسرائيلي السبت ، ٠٣ فبراير ٢٠٢٤

"بسبب ترديد عبارات طائفية".. وزارة السعودية تعلن حل مجلس إدارة ‎نادي ‎"الصفا" (فيديو) السبت ، ٠٣ فبراير ٢٠٢٤

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا