وفاة 10 أشخاص بالأردن خلال أسبوع بسبب حوادث المدافئ

القاهرة - سامية سيد - سجل الأردن وفاة 10 أشخاص تفحماً واختناقاً خلال أسبوع واحد بسبب حوادث المدافئ، وذلك رغم التحذيرات والتنبيهات المتكررة من مديرية الدفاع المدني الأردنية، بالتعامل الجيد مع المدافئ خلال فصل الشتاء، إلا أن هذه التنبيهات تذهب أدراج الرياح عند البعض.

ففي محافظة جرش شمالي الأردن، لقيت عائلة كاملة يوم أمس السبت، مصرعها إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة غاز بمنطقة دير الليات، وفق ما أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي.

حيث عملت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش على إخلاء الوفيات ونقل الإصابات إلى مستشفى جرش الحكومي والإصابات قيد العلاج .

وأهابت مديرية الأمن العام إلى ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتفقد خراطيم الغاز باستمرار وتهوية المنزل بين الحين والآخر وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم.