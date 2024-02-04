شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم استقدام 65 ألف عامل أجنبي ليحلوا محل الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنها ستجلب 65 ألف عامل من الهند وسريلانكا واوزبكستان لاستئناف أعمال البناء المتوقفة بعد أن طردت العمال الفلسطينيين.

وكان نحو 72 ألف عامل فلسطيني يعملون في مواقع البناء لدى الاحتلال، مما دفع الحكومة إلى تسريحهم واستبعادهم لأسباب أمنية.

ولا يزال هناك نحو 20 ألف عامل أجنبي لدى الاحتلال لكن نصف مواقع البناء تقريبا أغلقت بسبب نقص العمالة.

وقال متحدث باسم وزارة الإسكان للاحتلال الإسرائيلي، إنه من المتوقع وصول مجموعات جديدة من العمال الأجانب في الأسابيع المقبلة في ظل سعي الحكومة إلى تجنب نقص المعروض من الوحدات السكنية الذي من شأنه أن يؤدي لرفع أسعار العقارات مع بدء خفض أسعار الفائدة.