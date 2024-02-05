شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج: غائم بالسعودية والإمارات وبارد فى الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة مع تكون الضباب على مناطق جازان، عسير ، الباحة وكذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة ( القريات وطريف). في حين لا يزال الطقس بارد على معظم مناطق المملكة.

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة .

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: متوسط الموج.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون طقس الإثنين، صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار.

حركة الرياح: شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س .. الموج في الخليج العربي مضطرب ، شديد الاضطراب أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:52 والمد الثاني عند الساعة 00:23 والجزر الأول عند الساعة 37:16 والجزر الثاني عند الساعة 52:00.

الموج في بحر عمان مضطرب .. ويحدث المد الأول عند38 :19 والمد الثاني عند الساعة 45:04 والجزر الأول عند الساعة 53 :11 والجزر الثاني عند الساعة 27:00.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، مائل للبرودة إلى معتدل والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ويكون خلال الليل، بارد والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، بارد مع بعض السحب أحيانا ويكون معتدل خلال النهار .

الرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار ، ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر ، درجة الحرارة العظمى 22 م درجة الحرارة الصغرى 13 م، الرطوبة النسبية العظمى 75 % الرطوبة النسبية الصغرى 30 %