شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى وولى عهده يستقبلان رئيس الإمارات لدى وصوله عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، وولى عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، اليوم الاثنين، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذى وصل إلى العاصمة عمان.

وكان في الاستقبال بمطار ماركا العسكري، طبقا لبيان الديوان الملكي، رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وعدد من المسئولين. يرافق رئيس دولة الإمارات في زيارته ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن زايد، ومستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان وعدد من المسؤولين الإماراتيين.

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