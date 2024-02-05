شكرا لقرائتكم خبر عن معظمهم نساء وأطفال.. ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 27478 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ122 على التوالي إلى 27478 شهيدًا، والجرحى إلى 66835 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 113 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 205 بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية، في القصف الإسرائيلي المكثف على خان يونس ومخيمات وسط قطاع غزة. وكالة الأونروا من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، استمرار بلجيكا في دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ونقل هذه الرسالة في محادثة هاتفية مع سيغريد كاغ، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.