شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وبريطانيا تبحثان تداعيات التطورات في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع اللورد طارق أحمد، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنع العنف في النزاعات، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنية والإنسانية.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء بحث أيضًا الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة، وسبل تعزيز الاستجابة العالمية للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية للمدنيين على نحو آمن ومستدام.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، دعم دولة الإمارات للمساعي الإقليمية والدولية المبذولة كافة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وأهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة بما يسهم في توفير الحماية للمدنيين كافة وتقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته.