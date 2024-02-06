شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أكثر من 100 شخص فى اليابان بسبب تساقط الثلوج بكثافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت إدارة إطفاء العاصمة اليابانية طوكيو بأن ما لا يقل عن 109 أشخاص نقلوا إلى المستشفى فى طوكيو حتى صباح اليوم الثلاثاء، بعدما أصيبوا بسبب تساقط الثلوج بكثافة فى شرق اليابان.



ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن بيان الإدارة القول "إن أعمار المصابين، الذين تم نقلهم إلى المستشفى تتراوح بين 4 و92 عاما، ولم يكن أي منهم في حالة تهدد حياته، وفي محافظة كاناجاوا المجاورة، أصيب خمسة أشخاص بجروح خطيرة و34 آخرون بجروح متوسطة، بينما أصيب 12 بجروح طفيفة في محافظة سايتاما".



ورفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراتها من الثلوج الكثيفة في 9 محافظات، حيث تتساقط الثلوج والأمطار باستمرار في بعض المناطق حتى الصباح.

وقد تم تعليق بعض المحطات على خطي تشو وأومي التابعين لشركة شرق اليابان للسكك الحديدية، بينما توقفت جميع الخدمات على خط يوكوهاما مؤقتا.



وألغت خطوط نيبون الجوية والخطوط الجوية اليابانية نحو 30 رحلة طيران داخلية، معظمها من أو إلى مطار هانيدا بطوكيو.



وحتى مساء أمس الاثنين، سجلت مايباشي في محافظة جونما أعلى كمية من تساقط الثلوج بلغت 11 سنتيمترا، بينما شهد وسط طوكيو ومدينة سايتاما 8 سنتيمترات لكل منهما، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية.