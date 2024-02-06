شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: الاحتلال يشدد حصاره على مجمع ناصر ويستهدف محيطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تشديد قوات الاحتلال الإسرائيلية حصارها على مجمع ناصر، واستهداف محيطه بشكل مركز وهو ما يضع حياة 300 كادر طبي و450 جريحا و10 آلاف نازح في دائرة الخطر، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "نواجه نقصا حادا في أدوية التخدير والعناية المركزة والعمليات الجراحية في مجمع ناصر والمولدات الكهربائية ستتوقف خلال 4 أيام نتيجة نفاد الوقود".

وأضافت: "الطواقم الطبية والجرحى والنازحون في مجمع ناصر بلا طعام والاحتلال يعوق حركة سيارات الإسعاف".