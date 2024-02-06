الخليج اليوم .. ميليشيا الحوثي تستحدث معسكراً لتدريب الأطفال في تعز

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت مصادر عسكرية عن قيام ميليشيا الحوثي باستحداث معسكر لتدريب الأطفال في مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

ذكر ذلك المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، مشيراً إلى تزامن استحداث المعسكر مع دفع الميليشيا الحوثية بتعزيزات إلى جبهات تعز.

وقال إن مدفعية الجيش اليمني تمكنت من استهداف "شيول" كانت تستخدمه الميليشيا الحوثية الإرهابية لإنشاء تحصينات جديدة، في جبهة الثلاثين غرب المحافظة.

كما أشار إلى أن الطيران المسير للميليشيا كثف من تحليقه فوق مواقع الجيش.

وتستغل الميليشيا الحوثية الحرب في غزة لاستقطاب الأطفال وتدريبهم قبل أن تدفع بهم إلى جبهات القتال ضد القوات الحكومية.