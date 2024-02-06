شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن استهداف تجهيزات تجسسية إسرائيلية فى موقع ‏رويسات العلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حـزب الله استهدافه تجهيزات تجسسية إسرائيلية في موقع ‏رويسات العلم بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتحقيق إصابات مباشرة‏، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكان حزب الله اللبنانى أعلن استهدافه لموقع رويسات العلم فى مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ، مؤكدين تحقيق إصابات مباشرة، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية.

وكان حزب الله اللبنانى قد أعلن فى وقت سابق عن استهداف جنود تابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلى جنوب موقع العباد بالأسلحة المناسبة مؤكدين تحقيق إصابة مباشرة.