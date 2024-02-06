"القسام" تعلن ضرب مركز قيادة لإسرائيل و"سرايا القدس" تستهدف قوتين عسكريتين... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "القسام" في بيان على "تلغرام": "كتائب القسام تدك مركزاً لقيادة عمليات العدو بقذائف الهاون غرب تل الهوا بمدينة غزة".

وأضافت: "القسام تدمر جرافة صهيونية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وأشارت إلى أن "مجاهدي كتائب القسام وكتائب المجاهدين تمكنوا من استهداف طائرة مروحية من طراز "أباتشي" بصاروخ "سام 7" غرب مدينة غزة".

وأردفت في بيان لاحق: "كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفا" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وقالت: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة الحاووز غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

ونشرت "القسام" مقطع فيديو لقيام عناصرها بعملية استهداف بالاشتراك مع "سرايا القدس" تحشدات الجيش الإسرائيلي في محاور مدينة غزة بقذائف الهاون.

ومن جهتها، قالت "سرايا القدس" في بيان على "تلغرام": "نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو وآلياته العسكرية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم وسط وغرب وجنوب خان يونس".

وأضافت: "تمكن مجاهدون من استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة (RPG) في حي الأمل غرب خان يونس".

وأشارت إلى أن مقاتليها تمكنوا "من تفجير آلية عسكرية صهيونية بعبوة "ثاقب - برميلية" محيط دوار حيدر غرب غزة".

ووفقا لـ"سرايا القدس" فإن عناصرها مع مقاتلي "القسام"، "تمكنوا من استهداف قوة صهيونية متحصنة في أحد المنازل في محور التقدم غرب خان يونس بقذيفة "TBG" المضادة للتحصينات مما أدى إلى إيقاع القوة بين قتيل وجريح".

وقالت: "تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية متحصنة في أحد الشقق السكنية غرب مدينة غزة بقذيفة "85 مضادة للدروع" أوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.