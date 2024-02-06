شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدين انفجار سوق مقديشو.. ويدعو لدعم القيادة الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التفجير الاجرامي الذي وقع في سوق شعبي بمقديشو اليوم وأدى إلى سقوط عدد كبير من المدنيين الابرياء بين قتيل وجريح.

وشدد، على حسابه بموقع "إكس"، على ضرورة دعم القيادة الصومالية، اليوم أكثر من أيّ وقت، في حربها ضدّ الإرهاب والتطرّف من أجل تثبيت وترسيخ الإستقرار والأمن، معربا عن عزاءه لأسر الضحايا.

وكانت قد أعلنت أجهزة الأمن والمخابرات الصومالية، عن مقتل 6 من قيادات مليشيات الشباب الإرهابية فى عملية عسكرية مشتركة. وقالت قيادة المخابرات الصومالية فى بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية"صونا"، أن العملية العسكرية التى نفذتها بالتعاون مع الشركاء الدوليين فى منطقة بوق_أقبلى بـ محافظة هيران، أسفرت عن مقتل 6 من أبرز القيادات المطلوبة فى صفوف مليشيات الشياب أثناء تنقلهم فى سيارتين.

وأشارت إلى أن القيادات الستة التى قتلت هم المسؤول المالى فى مدينة جللقسى، ومسؤول النقل فى محافظة شبيلى الوسطى، والمسؤول المالى فى منطقة عيل على بمحافظة هيران، والمسؤول المالى محافظة شبيلى الوسطى، ومسؤول التراخيص المالية فى منطقة شاو بمحافظة هيران، ومسؤول فى القسم المالى لمليشيات الشباب.