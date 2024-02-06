شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية عن تأهل المنتخب لنهائي كأس آسيا: أسعدتم كل بيت أردني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، التهاني لمنتخب بلاده بعد التأهل لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس آسيا. وكتب الخصاونة على إكس: "أسعدتُم كلَّ بيتٍ أردني.. أسعدتم العرب يا نشامى. مبروك.. إبداع وعزيمة وإصرار وإيمان وفروسيَّة. مبروك للأمير الحسين وليِّ العهد وكلِّ أردنيَّة نشميَّة وأردني نشمي".

وقال الديوان الملكي نقلا عن الملك عبد الله: "قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا.. راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى، فريق بيرفع الرأس، ألف مبارك الفوز وإن شاء الله الكأس أردني".

وبلغ المنتخب الأردني لكرة القدم الثلاثاء نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه المقامة حاليا في قطر، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد في نصف النهائي على ملعب أحمد بن علي المونديالي، وسجل هدفي منتخب "النشامى" يزن النعيمات وموسى التعمرى فى الشوط الثانى من اللقاء.