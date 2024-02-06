شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الـ 123 للعدوان.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 27585 والان نبدء بالتفاصيل

وكالة الأونروا

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 123 على التوالي إلى 27585 شهيدًا، والجرحى إلى 66978 معظم الضحايا من النساء والأطفال.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 107 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 143 بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية، في عمليات القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.وأشارت إلى أن 300 من الكوادر الطبية استشهدوا وأصيب المئات خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وتعرضت قافلة تابعة لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أمس الاثنين، إلى نيران من البحرية الإسرائيلية.وأكد مدير شؤون الوكالة توماس وايت أن قافلةً تحمل مواد غذائية كانت بانتظار التوجه إلى شمال القطاع تعرضت لنيران جيش الاحتلال.