شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 24 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على رفح وخان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 6 شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لسيارة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي. قصف خان يونس استشهد 18 فلسطينيًا وأصيب المئات بجروح اليوم الثلاثاء، جراء القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن فرق الإسعاف انتشلت 18 شهيدًا من تحت ركام المنازل التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في مدينة خان يونس.

ولفتت النظر إلى استشهاد 3 من كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني، وإصابة العشرات خلال العدوان الذي استهدف مستشفى الأمل بمدينة خان يونس.

وفي مدينة رفح استشهد وأصيب العديد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في حي البرازيل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.