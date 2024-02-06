شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنظم حفل استقبال للطلبة الأفارقة الحاصلين على منحة دراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية بمقره بالقاهرة اليوم الثلاثاء حفل استقبال على شرف (100) طالب من 25 دولة إفريقية، حاصلين على المنحة الدراسية التي يخصصها الصندوق سنوياً لصالح الطلبة الأفارقة، وذلك بحضور سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدولهم في جمهورية مصر العربية.

والطلبة الأفارقة من دول إفريقيا الوسطى، السنغال، السودان، الصومال،القمر المتحدة، الكاميرون ،الكونغو الديمقراطية ،النيجر، أوغندا ،بوركينا فاسو ،بوروندي، تشاد، تنزانيا الإتحادية،جنوب السودان،رواندا،زامبيا ،غينيا بيساو ، غينيا كوناكري، كينيا، ليبريا ،مالاوي، مالي،مدغشقر، موريتانيا ونيجيريا.



وأكد السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية،في كلمة نيابة عن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، رئيس مجلس إدارة الصندوق،دعمه الكامل لكافة الأشقاء في الدول الإفريقية من خلال البرامج المتنوعة التي تخصص وتنفذ سنوياً لصالح كوادر الدول الإفريقية.



واستعرض لعجوزي خطة عمل الصندوق للعام الحالي 2024 والأنشطة التي يعتزم تنفيذها خلال هذا العام تبعاً لأولويات الدول الإفريقية، تتضمن تقديم 100 منحة دراسية للطلبة الأفارقة، بالإضافة إلى تنظيم 40 دورة تدريبية لصالح الكوادر الإفريقية المتخصصة في المجالات العلمية، تنفذ بالدول الإفريقية ذاتها أو بالدول العربية،كما تمنى للطلبة خالص التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية.



من جانبه، عبر سفير جمهورية جنوب السودان بالقاهرة جوزيف موم مجاك،في كلمة ألقاها نيابة عن السفراء الحاضرين، عن شكرهم وامتنانهم للأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام المساعد مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية وكافة العاملين به على هذه اللفتة الطيبة وكذا على المجهودات التي تبذل سنوياً والتي تدعم التعاون العربي- الإفريقي، من خلال الأنشطة التي يقدمها الصندوق.



كما أكد على استحسانهم لهذه المبادرة التي أتاحت لهم الفرصة للقاء مع أبناء دولهم من الطلبة الحاصلين على المنح الدراسية.