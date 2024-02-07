شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الفلسطينية": الإعدامات الميدانية وجه آخر للإبادة الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من أن سياسة الإعدامات الميدانية وجه آخر للإبادة الجماعية، التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأدانت الوزارة جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في وضح النهار، بحق الطفل وديع عويسات (14 عامًا) من جبل المكبر، عند حاجز عسكري قرب مدخل بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

جريمة إعدام الطفل عويسات

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان، إلى أن جريمة إعدام الطفل عويسات "تعيد إلى الأذهان جرائم الإعدامات الميدانية المماثلة بحق مواطنين فلسطينيين، استشهدوا على سمع وبصر المجتمع الدولي، أبرزها قضية إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل، وغيرها".



وأضافت: "استمرار مسلسل الإعدامات الميدانية يعكس عقلية استعمارية عنصرية وفاشية تنكر على الفلسطيني حياته وتستبيحها بالكامل، ويعكس أيضًا التسهيلات التي يوفرها المستوى السياسي والعسكري لدى المحتل الإسرائيلي للجيش والمستعمرين في إطلاق الرصاص على الفلسطيني بهدف القتل، ووفقًا لأهواء الجندي أو المستعمر".

ولفتت إلى أن ما ترتكبه قوات الاحتلال في قطاع غزة من إبادة جماعية ترتكبه أيضًا في الضفة الغربية المحتلة.

الإفلات من العقاب

وعدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها، أن إفلات إسرائيل -القائمة بالاحتلال- المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من تلك الجرائم.

وهو ما يبرز الضرورة الإنسانية القصوى لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كمقدمة لإنهاء الاحتلال السبب الرئيس لاستمرار تلك الجرائم.