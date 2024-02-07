شكرا لقرائتكم خبر عن وزير أردنى: الإعلام العربى كشف زيف رواية إسرائيل بشأن الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الاتصال الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور مهند المبيضين، بدور الإعلام العربى فى تناوله لواقع الحرب الإسرائيلية الإجرامية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضى، مؤكدا أن الإعلام العربى ساهم فى كشف الحقائق والرواية المزيفة من قبل قوات الاحتلال بشأن الواقع الجارى فى القطاع.

جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال الملتقى الإعلامي العربي، والملتقى الأول للمؤثرين وصناع المحتوى، وبدء سلسلة من الاجتماعات الإعلامية، التي يستضيفها الأردن بتنظيم من قطاع الإعلام والاتصال في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والهيئة العربية للبث الفضائي.

وقال المبيضين "إن الإعلام العربي لعب دورا رئيسيا فى إيصال الحقائق للعالم بشأن ما يدور في غزة من حرب إبادة".. مضيفا أن الصراع القائم في فلسطين هو في الأساس صراع إعلامي تقوم به دولة الاحتلال بشأن الواقع في قطاع غزة مما جعلها تزيف الحقائق وتذهب إلى صناعة الأكاذيب.

ولفت المبيضين إلى العبء الثقيل الذي يقع على عاتق الإعلام العربي وصناع المحتوى والمؤثرين عليهم خلال هذه الفترة من أجل نقل الصورة الحقيقة عن واقع الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وخصوصا أهلنا في قطاع غزة، مشددا على ضرورة توظيف الإعلام العربي والمؤثرين في نقل رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم.

ونوه إلى أن الإعلام العربي أصبح الآن في وضع جديد وغير تقليدي ومختلف عن الإعلام في فترات سابقة، مؤكدا أن المعركة الرئيسية حاليا بين الاحتلال والشعب الفلسطيني تدور في الإعلام مما يجعلنا نعمل على تطوير الإعلام العربي عبر العمل العربي المشترك.

وأشار إلى أن الأردن وعبر التعاون مع الأشقاء العرب من خلال الجامعة العربية حريص على التعاون المشترك في تطوير الإعلام وكذلك الاستفادة من صناع المحتوى والمؤثرين، لافتا إلى أن انعقاد الملتقى الإعلامي العربي في الأردن جزء من هذا التعاون المثمر والهادف.

وكشف أن الأردن لديه مشاركات دائمة وفاعلة مع اجتماعات قطاع الإعلام والاتصال ومجلس وزراء الإعلام العرب إيمانا منه بضرورة العمل العربي المشترك في قطاع الإعلام ونقل تجاربه الوطنية الناجحة والمؤسسية للأشقاء العرب في مجال الإعلام.. مؤكدا دعم الأردن لكل جهد إعلامي عربي، ولديه العديد من المبادرات والاستراتيجيات في مجال الإعلام العربي المشترك.

وقال "إن الهدف العربي المشترك هو تعزيز التشاركية للتكيف مع التطور الإعلامي ومواكبته والتغلب على التحديات التي تواجه صناعة الإعلام في العالم العربي".. مشددا على أن الظلم والإجحاف والحملات التي تطال قضيتنا العربية المركزية، وهي القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ونشر السردية الحقة التي تكشف الحقيقة عن الزيف والتضليل الإسرائيلي، تمثل أهم أهداف التعاون العربي المشترك في مجال الإعلام حاليا.

ويستضيف الأردن على مدار 3 أيام، فعاليات ضمن الاجتماعات المدرجة بقرار من مجلس وزراء الإعلام العرب، وهي اجتماع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، واجتماع فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، والحلقة النقاشية المتخصصة في الأمن السيبراني.

وانطلقت أمس الثلاثاء، أعمال الملتقى العربي للإعلام 2024، بالعاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان المؤثرين وصانعي المحتوى، والمنظم بالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدُّول العربية قطاع الإعلام والاتصال والهيئة العربية للبث الفضائي الأردنية، بحضور السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور مهند المبيضين كمندوب عن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، والمستشار الإعلامي للسفارة الأردنية بالقاهرة الدكتور علاء الزيود ولفيف من الوزراء والسفراء العرب والإعلاميين والمؤثرين وصناع المحتوى العرب.

يأتي الملتقى في إطار تنفيذ قرارات الدورة (53) لمجلس وزراء الإعلام التي انعقدت بالرباط في يونيو الماضي.