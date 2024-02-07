مراسلة "الخليج 365": مقتل 4 جنود من الجيش السوري في هجوم إرهابي قرب الحدود الأردنية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت مراسلة "الخليج 365" في محافظة درعا، أن "هجوما مباغتا شنه إرهابيون على إحدى النقاط العسكرية التابعة للفرقة (15) في الجيش السوري بالقرب من بلدة أم المياذن شمالي الحدود السورية الأردنية بنحو 3 كم، بريف المحافظة الجنوبي الشرقي".

وأضافت المراسلة أن المجموعات الإرهابية شنت هجومها بغزارة نارية من الإسلحة الفردية، ما أسفر عن مقتل 4 جنود من الجيش السوري وإًصابة آخرين، تم نقلهم إلى مشفى درعا الوطني.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "الخليج 365" في اللاذقية، اليوم الجمعة 2 فبراير/ شباط الحالي، بقتل 7 مسلحين أجانب في اشتباكات مع الجيش السوري في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، شمال غربي سوريا.

وأوضح المراسل أن 7 مسلحين من الجنسية الألبانية قتلوا، خلال هجوم فاشل شنه مسلحو "جماعة الألبان" على نقاط الجيش السوري في خطوط التماس بريف المحافظة الشمالي الشرقي.

أمس, 14:11 GMT

وأضاف المراسل أن المجموعة المهاجمة حاولت استغلال سوء الأحوال الجوية، والتسلل باتجاه أحد مواقع الجيش السوري على محور "تلة الملك" شمال اللاذقية، إلا أن الكمائن المتقدمة للجيش تمكنت من كشف المجموعة لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وقال كوليت في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل سبع هجمات على مواقع لقوات الجيش السوري من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) و"الحزب الإسلامي التركستاني" في منطقة خفض التصعيد في إدلب. هجوم واحد في محافظة حلب، وأربعة هجمات في محافظة إدلب، وهجومان في محافظة اللاذقية".