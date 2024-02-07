شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور 50% اعتبارا من الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - رفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحد الأدنى للأجور بالدولة بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه اعتبارًا من الشهر المقبل.وأعلنت الصفحة الرسمية للرئيس المصري عبر فيسبوك، أنه انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، فقد وجه الرئيس الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.كما وجه السيسي، الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.