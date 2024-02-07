شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد العديد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر مساء اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الكويتي بمدينة رفح أن 3 شهداء وجرحى وصلوا للمستشفى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بمدينة رفح.وفي مدينة غزة أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شاحنة تحمل صهريج مياه في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.