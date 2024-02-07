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"شؤون الأسرى": الاحتلال اعتقل 6900 فلسطيني منذ الـ7 من أكتوبر

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واس- القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال 6900 فلسطيني في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأكدت الهيئة تعرض الأسرى لعمليات تعذيب وتنكيل على يد الاحتلال الإسرائيلي أثناء وبعد اعتقالهم.

اعتقالات مستمرة

ولفتت إلى أن الاحتلال اعتقل 35 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية.
و طالب نادي الأسير الفلسطيني بتدخل دولي عاجل لإجبار الاحتلال عن الإفصاح عن مصير وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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