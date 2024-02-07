شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الأسرى": الاحتلال اعتقل 6900 فلسطيني منذ الـ7 من أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

اعتقالات مستمرة

الدمام - شريف احمد - وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال 6900 فلسطيني في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأكدت الهيئة تعرض الأسرى لعمليات تعذيب وتنكيل على يد الاحتلال الإسرائيلي أثناء وبعد اعتقالهم.ولفتت إلى أن الاحتلال اعتقل 35 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية.و طالب نادي الأسير الفلسطيني بتدخل دولي عاجل لإجبار الاحتلال عن الإفصاح عن مصير وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة.