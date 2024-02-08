شكرا لقرائتكم خبر عن نداء إنساني لجمع 4.1 مليار دولار من أجل سكان السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع 4.1 مليار دولار لتوفير احتياجات إنسانية ضرورية لدولة السودان التي تمزقها الحرب.

ويسعى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى جمع 2.7 مليار دولار للوصول إلى 14.7 مليون شخص، وفقًا لموقع "ريليف ويب"، وهي خدمة معلومات يقدمها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وتطالب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 1.4 مليار دولار للنازحين في الدول المجاورة للسودان. دعم 17.4 وقال "ريليف ويب" إن الخطتين تستهدفان دعم 17.4 مليون شخص في السودان وفي المنطقة.

ونقل الموقع عن مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قوله إن "10 أشهر من الصراع سرقت من شعب السودان كل شيء، سلامتهم ومنازلهم وسبل عيشهم". كارثة إنسانية وحذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية، مع احتياج 25 مليون شخص- أكثر من نصف عدد سكان السودان- للمساعدات نتيجة للصراع العنيف الذي بدأ في أبريل الماضي، بين الجيش وميليشيات قوات الدعم السريع، والذي أودى بحياة 12 ألف شخص.