شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبحث مع أمريكا والأمم المتحدة مستجدات الأوضاع بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجى، مع المستشار الأمريكي الخاص بالسودان دانيال روبنشتاين مستجدات الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الخريجي بحث أيضا الأربعاء، المبعوث الأممي للسودان رمطان لعمامرة، جهود المملكة والأمم المتحدة فيما يخص الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.