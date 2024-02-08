شكرا لقرائتكم خبر عن "سنتكوم": قوات أمريكية شنت غارة فى العراق استهدف قياديا بكتائب حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأربعاء، أن القوات لأمريكية شنت غارة في العراق تسببت بمقتل قيادى في كتائب حزب الله، كان مسؤولا عن شن هجمات ضد القوات الأمريكية.

وقالت "سنتكوم" - في بيان عبر منصة "إكس" - "في الساعة 9:30 مساء في 7 فبراير، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ضربة من جانب واحد في العراق؛ ردا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية؛ مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".

وأضافت أنه "لا توجد مؤشرات على وقوع أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين في هذا الوقت".

وشدد البيان - الذي أذاعته قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم - أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة "لحماية شعبنا. ولن نتردد في تحميل المسؤولية لكل من يهدد سلامة قواتنا".

وأعلن العراق - قبل قليل - الشروع بالتحقيق في حادث استهداف سيارة مدنية، ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العراقية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن فريقا فنيا مختصا من الأجهزة الأمنية شرع بالتحقيق في حادث استهداف عجلة (سيارة) مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، عند الساعه 21:35 (بالتوقيت المحلي)، مضيفا أن الحادث أدى إلى احتراق السيارة ومقتل من بداخلها.

وفي السياق، ذكر بيان لـ "الحشد الشعبي" أن أبو باقر الساعدي، قتل جراء هذا الحادث.

وكانت وكالة الأنباء "نينا" العراقية أوردت - نقلا عن مصادر أمنية لم تسمها - أن طائرة مسيرة قصفت، مساء اليوم سيارة تقل أشخاصا مدنية في منطقة "المشتل"، شرقي العاصمة بغداد. وأشارت أن قصفا آخر استهدف مخازنا للعتاد العسكري، والصواريخ في منطقة العبيدي شرقي بغداد.