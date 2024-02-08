الخليج اليوم .. انخفاض صادرات البترول السعودية 19% في نوفمبر الماضي

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 15.6% في نوفمبر 2023، على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 95 مليار ريال مقابل 112.6 مليار ريال في نوفمبر 2022.

هذا التراجع يأتي نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنحو 17.5 مليار ريال بنسبة 19.4%، حيث بلغت قيمتها 72.4 مليار ريال في نوفمبر 2023، مقابل 89.8 مليار ريال في نوفمبر 2022.

وانخفضت حصة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات السلعية من 79.8% في نوفمبر 2022، إلى 76.2% في نوفمبر 2023.