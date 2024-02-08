شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: نسبة الباحثات تمثل 55% من مجموع الباحثين في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي منصف بوكثير، أن نسبة النساء الباحثات فى تونس تمثل 55 % من مجموع الباحثين في جميع القطاعات في البلاد.

وقال بوكثير ـ في كلمة خلال فاعلية لتنظيم يوما دراسيا خاصا بالبحوث المتميزة المترشحة لجائزة أفضل بحث علمي نسائي حول التّأقلم مع تغيرات المناخ ومجابهة الشح المائي نظمتها وزارة الاسرة والمرأة والطفولة ـ إن نسبة الباحثات في مراكز البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصل الى 66 %، وهي نسبة تفوق ما تسجله بعض الدول المتقدمة في المجال التكنولوجي.

ولفت إلى ان الطالبات يمثلن حوالي 70 % من خريجى الجامعات، كما تهمين الطالبات على مقاعد الدكتوراه مقارنة بالطلبة من الذكور، مشيرا الى أن عدد الطالبات في شعب كالعلوم الاجتماعية والقانون تفوق بكثير عدد الطلبة من الذكور..وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة التعليم العالي.



وأشار إلى ان حضور المرأة في التدريس والبحث العلمى سجل تطورا حيث تمثل النساء 50 % من إطار التدريس، مؤكدا أن تكافؤ الفرص يعد أهم المبادئ التي ترتكز عليها منظومة التعليم العالي والبحث العلمى.

من جانبها ، أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية آمال بلحاج موسى أن الوقت حان لتعزيز الاستفادة من انتاجات الباحثات التونسيات ودعم تموقعهن في مسارات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.



وأضافت أن الباحثات التونسيات اقتحمن مخـتلــف الاختصاصات العلمية وتبوأن موقعــا فاعــلا في مجــال البحــث العلمي، وتصدرن المراتب الأولى وفقا للتصنيــف الصادر عن منظمة الأمـم المتحـدة للتربـيـة والعلـوم والثقــافــة (اليـونسـكو) للعــام 2020 ضمـن قائمــة الإفريقيات والعربيات الرائدات في مجال البحث العلمي.