نائب سابق لرئيس الأركان الإسرائيلي: جيشنا يحارب في غزة دون هدف استراتيجي والقتال لن ينتهي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن الجنرال دان هرئيل، الذي تولى قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي سابقا، أن القوات الإسرائيلية تحارب في غزة دون هدف وأن الخطة العسكرية الموضوعة تعني أن الحرب لن تنتهي.

وأوضح الجنرال هرئيل في لقاء مع الإذاعة أن ممارسة الضغط العسكري وحده على حركة حماس في قطاع غزة لن يعيد المحتجزين، ولكن يجب بالتوازي المضي قدما في مسار سياسي وإدارة مفاوضات أمام الحركة الفلسطينية بهدف الإفراج عن المحتجزين لدى "حماس".

أمس, 18:02 GMT

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، إن إسرائيل ستواصل عمليتها في قطاع غزة حتى يمكن تحقيق نصر كامل على حماس في غضون أشهر وليس سنوات.

وأوضح نتنياهو: "نحن في طريقنا لإكمال النصر، وهو قريب، نحن لا نتحدث عن سنوات أو عشرات السنين، وإنما عن شهور". وأضاف في مؤتمر صحفي، في وقت من المتوقع فيه أن ترد فيه إسرائيل على اتفاق جديد مع حماس: "جيش الدفاع الإسرائيلي يفعل المعجزات".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.