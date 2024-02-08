شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء فى قصف إسرائيلى على خان يونس بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن 6 شهداء وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جراء القصف الإسرائيلي.

كانت فصائل فلسطينية، أعلنت إسقاط طائرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

استُشهد شاب فلسطينى يدعى "محمد خليل البرغوثى" من بلدة كفر عين، شمال غرب رام الله، اليوم الخميس، مُتأثرًا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوعين من قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحامها للبلدة المذكورة.

وقالت مصادر طبية، إنه باستشهاد الشاب "محمد البرغوثى" يرتفع عدد الشهداء فى الضفة الغربية، بما فيها القدس برصاص واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين إلى 386 شهيدًا.

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