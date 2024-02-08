صاروخ "بركان" من "حزب الله" يحقق إصابة مباشرة في ثكنة إسرائيلية ويوقع إصابات

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب المصادر، فقد سمح الجيش الإسرائيلي بالكشف عن إصابة جندي تابع له "بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات في الشمال"، فيما أكدت مصادر إعلامية أخرى أن الصاروخ من نوع "بركان".

وبحسب صحيفة "now14" الإسرائيلية، فقد أصيبت أيضا مجموعة من الجنود بجروح طفيفة، وتم نقل الجرحى لتلقي العلاج الطبي في المستشفيات وتم إبلاغ عائلاتهم.

وبحسب المصدر، فقد اخترق عدد من الصواريخ الأجواء باتجاه مناطق كريات شمونة وبيرنيت والحرمون.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق صدر على خلفية الضربة: "تعرضت مناطق كريات شمونة، وجبل الشيخ، وبيرانيت، إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان. نتيجة للضربات الصاروخية أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة وجنديين آخرين بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى وإخطار عائلاتهم".

وأشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بقصف "بنى تحتية عسكرية يستخدمها "حزب الله" في منطقة الخيام في جنوب لبنان، حيث تم رصد عمليات الإطلاق باتجاه منطقة كريات شمونة".

وأعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين، نشرا على قناته في "تلغرام"، أن مقاتليه استهدفوا "عند الساعة 8:35 من صباح يوم الخميس 08-02-2024، ثكنة ‏برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة... وعند الساعة 8:35 من صباح يوم الخميس 08-02-2024، ‏مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة".‏

وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.