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الخليج اليوم .. السعودية قد تقتني في المستقبل قاذفات اللهب وأسلحة روسية أخرى

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قال مدير شركة "روس أوبورون إكسبورت" ألكسندر ميخييف، إن أنظمة قاذف اللهب الثقيلة "توس-1" وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "Kornet-EM" هي محل اهتمام دول الشرق الأوسط، دائما.

وأضاف ميخييف خلال معرض "الدفاع العالمي 2024" في الرياض، أن المملكة العربية قد تشتريها أيضا في المستقبل.

 

وصرح خلال معرض الدفاع العالمي 2024 في الرياض، بأن "أنظمة قاذف اللهب الثقيلة الحديثة "توس-أ1"، وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت"، وعددا من الأسلحة الأخرى تثير دائما اهتمام ممثلي القوات المسلحة في دول الشرق الأوسط.

 

وأوضح ميخييف أن هذه الأنواع من الأسلحة أظهرت صفات قتالية ممتازة سواء في مواجهة الجماعات الإرهابية أو خلال العملية العسكرية الخاصة.

 

ويقام معرض الأسلحة الدولي "الدفاع العالمي 2024" في الرياض في الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري.

 

المصدر: تاس

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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