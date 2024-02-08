شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": الاحتلال ارتكب 15 مجزرة فى غزة خلال 24 ساعة راح ضحيتها 130شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 15 مجزرة في القطاع، راح ضحيتها 130 شهيدًا، و170 جريحًا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - "أنه بموجب التحديث الاخير، ترتفع حصيلة الشهداء إلى 27840 والجرحى إلى 67317، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.. موضحة أن هذا العدد لا يتضمن آلافا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وعلى صعيد متصل.. ذكر مركز المعلومات الفلسطيني "مُعطى"، أن حصيلة الشهداء في الضفة الغربية والقدس المُحتلتين بلغت 400 شهيد منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وأوضح المركز أن 95 شهيدا سقطوا في جنين، و74 في طولكرم، و54 في الخليل، و46 في نابلس، و38 في رام الله، و33 في القدس المحتلة.. فيما استشهد 24 في طوباس، و16 في قلقيلية، و9 في بيت لحم، و8 في أريحا، و3 في سلفيت.

وتشهد الضفة الغربية والقدس تصاعدا في عمليات المقاومة والتصدي للاقتحامات اليومية للاحتلال بالاشتباك والمواجهات.